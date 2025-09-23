Во Владивостоке сотрудники ДПС задержали мотоциклиста вручную

Во Владивостоке сотрудники дорожной полиции смогли задержать мотоциклиста, действуя практически вручную. Об этом сообщила «Лента.ру» со ссылкой на телеграм-канал Amur Mash.

В сообщении уточняется, что в районе Седанки инспекторы пытались остановить отчаянного байкера. Они пытались прижать его транспортное средство к краю дороги служебным автомобилем, однако водитель мотоцикла постоянно уходил от преследования.

Свидетели произошедшего зафиксировали момент задержания на видео. На кадрах видно, как мотоциклист двигается рядом с патрульной машиной, а сотрудник полиции пытается дотянуться до него рукой. На записи далее видно, что инспектору все же удалось схватить нарушителя. Сообщается, что инспектор ухватил мужчину за одежду, что и привело к остановке транспортного средства.

