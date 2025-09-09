Мотоцикл сгорел, байкер погиб: новые детали жесткого ДТП в Калининграде с участием героя СВО

Трагическая гибель 32-летнего мотоциклиста на Советском проспекте 6 сентября стала невосполнимой утратой для его семьи, где он был единственным сыном, полным жизненных планов. Об этом сообщила близкая знакомая погибшего Галина (имя изменено) в беседе с изданием «Клопс».

Денис (имя изменено), выбравший военную службу, пошел по стопам родителей. Он также участвовал в специальной военной операции. Последнее время проживал в Холмогоровке.

По словам Галины, в его жизни недавно появилась девушка, с которой у него сложились теплые отношения. Вечер трагедии стал неожиданностью для всех.

«Однажды вечером куда-то сорвался, даже родственники в шоке. В тот вечер он выехал из дома, из Холмогоровки, а куда и в каком направлении — неизвестно», — заявила она.

Денис давно увлекался мотоциклами, а этот приобрел совсем недавно, как рассказала женщина.

«У Дениса старенькая бабушка, мамина мама. Я не представляю, как она переживет — погиб любимый внук. Похороны планировались на четверг, должны приехать родственники. Это все очень страшно и больно» — поделилась она.

ГИБДД сообщила, что на Советском проспекте, в районе дома № 285, мотоциклист на Honda при перестроении не предоставил преимущество автомобилю Opel, за рулем которого находился 50-летний водитель, двигавшемуся в том же направлении. После столкновения мотоциклист врезался в ограждение и перевернулся.

Очевидцы утверждают, что в результате аварии мотоциклисту оторвало стопу, а мотоцикл упал в кювет и загорелся. На месте происшествия было много крови. Пострадавшего увезли в больницу, но полученные травмы оказались несовместимы с жизнью.

