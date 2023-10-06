Во Владивостоке восьмилетний мальчишка поджег гараж на территории военкомата

Во Владивостоке третьеклассник поджег гараж на территории военкомата, сообщает SHOT.

Восьмилетний пацан пришел на территорию военкомата на улице Черемуховой и поджег гараж. Участие пожарных не понадобилось, огонь потух сам.

Школьника задержали полицейские. Свой поступок он объяснил тем, что ему просто захотелось поозорничать. Сообщается, что у мальчика замедленное психическое развитие.

Теперь за его действия будет отвечать мать, на которую составили административный протокол.