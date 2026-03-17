Штраф за шины не по сезону: что говорят инспекторы и закон

Государственная автомобильная инспекция (ГАИ) не рекомендует водителям эксплуатировать зимние шины в летний период, пишет Autonews.ru. Основная причина — ухудшение сцепления с дорогой.

Эксперты отмечают, что зимняя резина мягче летней и при плюсовых температурах перегревается, что ведет к удлинению тормозного пути, снижению управляемости и росту расхода топлива. Кроме того, протектор истирается гораздо быстрее, что может спровоцировать разрыв шины на высокой скорости.

Что касается так называемой «липучки» (нешипуемых зимних шин), то формального запрета на их использование летом нет. Однако эксперты все равно не советуют этого делать по тем же причинам: быстрый износ, ухудшение сцепных свойств и экономическая нецелесообразность. Понятие «всесезонная шина» сегодня считается устаревшим.

Современные модели рассчитаны на небольшой минус и отсутствие льда, но для российского климата они подходят плохо.

При этом вопрос о штрафах за такую резину остается неясным. Технический регламент Таможенного союза (ТС) запрещает эксплуатацию автомобиля без зимних шин в зимний период, но в Кодексе об административных правонарушениях (КоАП) прямой нормы, наказывающей за езду на зимней резине летом, нет.

С 1 сентября 2023 года в перечень неисправностей внесен пункт о шинах не по сезону, однако глава ГАИ Михаил Черников позднее заявил, что инспекторы не будут штрафовать за отсутствие зимней резины.

