Во Внуково объявлен план «Ковер», рейсы задерживают на вылет и на прилет
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О произошедшем передает Baza. Как приводится в публикации, несколько рейсов задержаны на вылет и прилет. Пассажирам по громкой связи объявили о введении плана «Ковер».
Такая же ситуация в Домодедово, там задержаны 15 рейсов. В Шереметьево все пока штатно.
Напомним, план «Ковер» вводится в качестве ответной меры на возможное появление в небе опасных летательных объектов.
Ранее Минобороны РФ подтвердило атаку трех украинских БПЛА на Москву и Подмосковье.