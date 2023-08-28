Во Внуково объявлен план «Ковер», рейсы задерживают на вылет и на прилет

О произошедшем передает Baza. Как приводится в публикации, несколько рейсов задержаны на вылет и прилет. Пассажирам по громкой связи объявили о введении плана «Ковер».

Такая же ситуация в Домодедово, там задержаны 15 рейсов. В Шереметьево все пока штатно.

Напомним, план «Ковер» вводится в качестве ответной меры на возможное появление в небе опасных летательных объектов.

Ранее Минобороны РФ подтвердило атаку трех украинских БПЛА на Москву и Подмосковье.