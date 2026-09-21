Вода из крана еле теплая? Эксперт по ЖКХ объяснил, как вернуть деньги и заставить пересчитать квитанцию

Жильцы могут добиться перерасчета, если из крана течет недостаточно горячая вода. Об этом « Финансам Mail » рассказал эксперт по ЖКХ, общественный деятель Дмитрий Бондарь. По его словам, для этого нужно зафиксировать нарушение и оформить акт, подтверждающий температуру воды.

По нормам СанПиН и Правилам предоставления коммунальных услуг, утвержденным Постановлением Правительства РФ № 354, температура горячей воды на выходе из смесителя должна держаться в границах от 60 до 75 градусов. Бондарь советует сначала обратиться в аварийно-диспетчерскую службу или теплосети и зарегистрировать заявку. Проверку должны провести в течение двух часов, после чего составляется акт с замером температуры. Если специалисты не приезжают, жильцы могут самостоятельно зафиксировать нарушение вместе с председателем совета дома и двумя соседями, сделав видеозапись и оформив документ с подписями.

Эксперт отметил, что при температуре воды ниже 40 градусов весь объем должен оплачиваться по тарифу холодной воды, а при температуре от 40 до 60 градусов стоимость услуги уменьшается в зависимости от степени и продолжительности отклонения. При длительном нарушении сумма перерасчета может составить от нескольких сотен до нескольких тысяч рублей.