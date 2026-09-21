Вода из крана еле теплая? Эксперт по ЖКХ объяснил, как вернуть деньги и заставить пересчитать квитанцию
Эксперт Бондарь: вода ниже 40 градусов оплачивается как холодная
Жильцы могут добиться перерасчета, если из крана течет недостаточно горячая вода. Об этом «Финансам Mail» рассказал эксперт по ЖКХ, общественный деятель Дмитрий Бондарь. По его словам, для этого нужно зафиксировать нарушение и оформить акт, подтверждающий температуру воды.
По нормам СанПиН и Правилам предоставления коммунальных услуг, утвержденным Постановлением Правительства РФ № 354, температура горячей воды на выходе из смесителя должна держаться в границах от 60 до 75 градусов. Бондарь советует сначала обратиться в аварийно-диспетчерскую службу или теплосети и зарегистрировать заявку. Проверку должны провести в течение двух часов, после чего составляется акт с замером температуры. Если специалисты не приезжают, жильцы могут самостоятельно зафиксировать нарушение вместе с председателем совета дома и двумя соседями, сделав видеозапись и оформив документ с подписями.
Эксперт отметил, что при температуре воды ниже 40 градусов весь объем должен оплачиваться по тарифу холодной воды, а при температуре от 40 до 60 градусов стоимость услуги уменьшается в зависимости от степени и продолжительности отклонения. При длительном нарушении сумма перерасчета может составить от нескольких сотен до нескольких тысяч рублей.