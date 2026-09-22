Моя мечта сбылась: медсестра из Мытищ приобрела квартиру по «Соципотеке»

Медсестра палатная (постовая) Юлия Чуринова, которая работает в ГБУЗ МО «Московский областной клинический противотуберкулезный диспансер», купила квартиру в Мытищах благодаря программе «Социальная ипотека». Об этом сообщает Министерство жилищной политики Московской области.

Программу реализуют в регионе с 2016 года по инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьева, новая участница узнала про нее от коллег.

«Я купила двухкомнатную квартиру рядом с работой в микрорайоне Пироговский. Сейчас доделываем ремонт, осталось закупить мебель и планируем в конце сентября отметить новоселье. Квартира на первом этаже, она очень просторная, с большой кухней и балконом. Моя мечта сбылась!» — отметила Юлия.

Участниками проекта могут стать медики, учителя, молодые ученые и молодые специалисты в области ОПК и тренеры.

Напомним, что в регионе реализуется национальный проект «Инфраструктура для жизни».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о расселении аварийного жилья в Подмосковье.