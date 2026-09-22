Жители Подмосковья расшифровали более 108 тыс. анализов с помощью ИИ

С февраля 2026 года сервисом на основе искусственного интеллекта для расшифровки результатов лабораторных исследований в приложении «Добродел Здоровье» воспользовались более 38,5 тыс. жителей Подмосковья, это помогло им расшифровать с помощью ИИ свыше 108 тыс. анализов. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

«Это удобно. Результаты анализов доступны в приложении „Добродел здоровье“ почти сразу же после того, как они попадают в систему. Также быстро можно получить и расшифровку», — рассказал заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

По его словам, сервис на основе ИИ помогает разобраться в результатах лабораторных исследований и обратить внимание на определенные показатели, а также дает рекомендации по дальнейшим действиям. В случае необходимости пациент сможет обратиться к лечащему врачу для более подробной оценки состояния здоровья.

Напомним, что в регионе реализуется национальный проект «Экономика данных и цифровая трансформация государства».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обсудил строительство больницы с жителями Реутова и Балашихи.