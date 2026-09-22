Срывали, заклеивали, исписывали: политолог Сухарь назвал главную особенность избирательной кампании

О том, как прошли выборы в Ростовской области, чем они удивили и почему запомнятся, рассказал политолог Александр Сухарь. По его словам, избирательная кампания нынешних выборов в Госдуму сильно удивила эксперта, сообщила rostovgazeta.ru.

Специалист отметил, что за его практику столь ожесточенной плакатной борьбы он не встречал никогда. Плакаты разных партий срывали, заклеивали, исписывали. Каждый день с ними что-то происходило, и, по мнению политолога, это не красит нынешние выборы. Подобная активность вокруг агитационных материалов, судя по оценке эксперта, стала одной из самых заметных особенностей кампании.

Удивило эксперта и отсутствие в публичном пространстве разговоров о вбросах. Обычно тема нарушений на выборах активно обсуждается в СМИ и соцсетях, однако в этот раз, как обратил внимание политолог, она осталась в тени.

«Если раньше оппозиция часто говорила о вбросах, то на минувших выборах этого не было. Думаю потому, что в этом году избирательная кампания была более спокойной и более прозрачной», — делится мнением эксперт.

Политолог добавляет, что в информационном плане нынешние выборы в Госдуму были мощнейшими. Кампания сопровождалась широким освещением, насыщенной повесткой и активной работой партий с избирателем.

«И Избирком активно размещал рекламу, и сами партии были заметны в сети. Очевидно, что избирательная кампания постепенно перебирается в интернет, а следующие выборы пройдут там еще активнее», — резюмирует собеседник.

Ранее сообщалось, что «Единая Россия» набирает большинство голосов на выборах в Госдуму и Мособлдуму.