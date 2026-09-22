Подмосковная команда победила на чемпионате России по хоккею на траве

Подмосковная команда одержала победу на чемпионате России по хоккею на траве среди женских команд Высшей лиги (группа Б), который проходил в Казани с 12 по 18 сентября. Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.

На протяжении всех туров ей удалось занимать лидирующую позицию в турнирной таблице. Спортсменки из СШОР по игровым видам спорта (девушки 2006–2012 годов) провели 12 матчей, в которых одержали 10 побед, один раз сыграли вничью и потерпели одно поражение. На втором месте оказали представители РСШОР «Динамо-УОР» (г. Казань), на третьем — сборная команда Свердловской области.

Состязания являются одним из ключевых в отечественном календаре, их проводят в рамках государственной программы «Спорт России».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев посетил открытую тренировку по хоккею в Лобне.