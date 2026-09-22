Водителям Подмосковья рассказали о дорожной обстановке

Утром во вторник, 22 сентября, загруженность дорог Подмосковья составила четыре балла. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

В основном движение затруднено на Симферопольском, Варшавском, Минском, Можайском, Рублево-Успенском шоссе. Кроме того, пробки есть на Новорижском, Пятницком, Волоколамском, Пятницком, Ленинградском, Щелковском, Носовихинском шоссе и шоссе Энтузиастов.

Водителей предупредили о возможном дожде и призвали быть внимательными на дорогах: соблюдать дистанцию и скоростной режим.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обсудил развитие дорожной сети с жителями Реутова и Балашихи.