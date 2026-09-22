Врач-психиатр, психотерапевт и перинатальный психолог Ульяна Берикелашвили объяснила, как живой эмоциональный контакт с родителями формирует психику ребенка, почему воспитатель не должен оставаться один на один с грузом ответственности и где проходит граница между здоровой включенностью и гиперопекой, сообщил properm.ru.

По словам специалиста, участие родителей в жизни ребенка — это не бытовые условия и не количество кружков. Родитель для ребенка — точка опоры, от которой он отталкивается, чтобы исследовать окружающий мир. Самое сильное «лекарство» для психики — именно живой, эмоционально теплый контакт.

Когда мама или папа откликаются на плач, радость или усталость ребенка, он получает базовый опыт: «со мной все в порядке, меня замечают, я в безопасности». С точки зрения нейропсихологии, чувство безопасности позволяет нервной системе выйти из режима тревоги и переключиться на познание, игру, развитие.

В повседневной жизни это выглядит очень просто: вместе собираете пазлы, обсуждаете жука на тротуаре, обнимаетесь перед сном. Из памяти ребенка со временем исчезают конкретные покупки и подарки, но остаются воспоминания о том, как взрослый садился рядом, смотрел в глаза и был по-настоящему включен в момент.

Именно такие микромоменты контакта, повторяющиеся изо дня в день, создают ту внутреннюю опору, из которой потом вырастают уверенность, любознательность и доверие к людям. И здесь не нужна безупречность — нужны регулярность и качество присутствия.

«Детский сад и кружки дают ребенку социальный опыт, структуру, развитие навыков. Но семья дает нечто, что невозможно делегировать, ощущение „я любим не за достижения, а просто так“. Это базовое чувство безопасности, и оно формируется только в отношениях с близкими», — отметила эксперт.

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