Жители Подмосковья подали более 3 тыс. заявлений на перерасчет платы за газ, сделать это можно через региональный портал госуслуг в случае временного отсутствия в своем жилом помещении или изменения количества проживающих лиц. Об этом сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Услугу можно найти в разделе «Жилье» — «Коммунальные услуги», для подачи заявки нужно авторизоваться на портале через ЕСИА, в онлайн-форме указать причину перерасчета и номер лицевого счета, прикрепить необходимые документы и отправить заявку. Внедренный в услугу сервис на основе искусственного интеллекта проверяет прикрепленные к электронному заявлению документы и находит неверные файлы.

Напомним, что в регионе реализуется национальный проект «Экономика данных и цифровая трансформация государства».

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