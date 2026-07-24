Вода отступила: МЧС Башкирии сообщило обнадеживающие новости о паводке
Ситуация с паводком в Башкортостане полностью стабилизировалась. По данным экстренных служб на 24 июля, в ранее пострадавших Белокатайском и Аскинском районах вода полностью покинула придомовые территории и приусадебные участки. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС по РБ.
Снятие контроля в Белокатайском районе
Спасательные службы зафиксировали нормализацию обстановки в населенных пунктах района.
В Белокатайском районе официально сняли с контроля ситуацию с подтоплением трех придомовых территорий, расположенных на улице 1-я Озерная. Вода больше не угрожает жилым домам и местным жителям.
Благодаря своевременным действиям экстренных служб опасная фаза паводка в этом районе успешно завершена.
Мониторинг в Аскинском районе и итоговая сводка
Специалисты ведомства провели финальную проверку территорий с воздуха для оценки масштабной картины.
Расчеты беспилотной авиации МЧС выполнили контрольный облет населенных пунктов Аскинского района, которые ранее пострадали из-за разлива реки Сарс. Аэросъемка подтвердила, что абсолютно все подтопленные участки полностью освободились от воды.
На текущий момент подтопленных придомовых территорий и жилых зон на всей территории Башкирии не зафиксировано.