Вода отступила: МЧС Башкирии сообщило обнадеживающие новости о паводке

Ситуация с паводком в Башкортостане полностью стабилизировалась. По данным экстренных служб на 24 июля, в ранее пострадавших Белокатайском и Аскинском районах вода полностью покинула придомовые территории и приусадебные участки. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС по РБ.

Снятие контроля в Белокатайском районе

Спасательные службы зафиксировали нормализацию обстановки в населенных пунктах района.

В Белокатайском районе официально сняли с контроля ситуацию с подтоплением трех придомовых территорий, расположенных на улице 1-я Озерная. Вода больше не угрожает жилым домам и местным жителям.

Благодаря своевременным действиям экстренных служб опасная фаза паводка в этом районе успешно завершена.

Мониторинг в Аскинском районе и итоговая сводка

Специалисты ведомства провели финальную проверку территорий с воздуха для оценки масштабной картины.

Расчеты беспилотной авиации МЧС выполнили контрольный облет населенных пунктов Аскинского района, которые ранее пострадали из-за разлива реки Сарс. Аэросъемка подтвердила, что абсолютно все подтопленные участки полностью освободились от воды.

На текущий момент подтопленных придомовых территорий и жилых зон на всей территории Башкирии не зафиксировано.