Вода убивает: ученый раскрыл скрытую от лишних глаз правду о российских реках

В России насчитывается более 2,8 миллиона рек. В интернете можно встретить списки самых чистых из них — Лена, Амур, Кама, Угра. Однако, как пояснил заведующий Лабораторией водной экологии Института водных и экологических проблем СО РАН Владимир Кириллов, подобные рейтинги составляют дилетанты, а объективной оценки чистоты реки в целом не существует, пишет Газета.ру.

Ученый объяснил, что вода в руслах меняется в среднем каждые 11–14 дней. На своем пути поток переносит растворенные и взвешенные вещества с территории водосборного бассейна. Состав жидкости неоднороден на разных участках, учитывая протяженность крупных рек — Волга, к примеру, тянется на 3530 километров. По словам биолога, бессмысленно давать единую оценку чистоте такой динамичной и живой системы, где постоянно происходят физические, химические и биологические процессы самоочищения.

Специалист также усомнился в достоверности данных Минприроды. Он обратил внимание на то, что посты наблюдения расположены далеко друг от друга. Например, на всем протяжении Оби в 3650 километров работает лишь 16 станций, пробы на которых отбирают не чаще раза в месяц, а то и по сезонам — всего четыре раза в год. Такой подход, по мнению эксперта, не отражает ни пространственную неоднородность, ни динамику экологических процессов.

В итоге эколог резюмировал, что можно говорить лишь об отдельных участках рек с действительно чистой водой, но не о целых водоемах.