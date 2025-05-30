Водитель автобуса в Кузбассе подверг опасности жизни пассажиров

Житель Прокопьевска рассказал, что водитель автобуса №31 во время движения смотрел видео в TikTok*, подвергая опасности пассажиров. Об этом со ссылкой на соцсети пишет VSE42.Ru .

По словам очевидца, водитель практически не отвлекался на дорожную обстановку, сосредоточившись на смартфоне. Там, по предположению пассажира, были короткие ролики, возможно, в TikTok*.

Согласно правилам дорожного движения, использование телефона во время управления транспортным средством запрещено. За подобное нарушение водителю грозит штраф в размере 1,5 тысячи рублей по статье 12.36.1 КоАП РФ. Однако если будет доказано, что действия водителя создали аварийную ситуацию, наказание может быть по уголовной статье.

Ранее сообщалось, что подмосковные полицейские устанавливают обстоятельства ДТП с лосем.

*заблокирован в России с 6 марта 2022 года