Подмосковные полицейские устанавливают обстоятельства ДТП с лосем
В Наро-Фоминском округе водитель «Чангана» сбил лося
Фото: [pxhere.com]
Полиция Подмосковья устанавливает обстоятельства ДТП в Наро-Фоминском округе на первом километре автодороги Наро-Фоминск-Бекасово. Об этом сообщили в телграм-канале ведомства вечером четверга.
Само ДТП случилось в 18:15. По предварительной информации, водитель 1996 года рождения за рулем автомобиля «Чанган» сбил лося на первом километре указанной автодороги. В полиции уточнили, что лось травмирован, а информация о ДТП была доведена до сотрудников охотничьего надзора, ветеринарной станции и местного егеря.
В ГАИ устанавливают обстоятельства ДТП, проводится проверка, по результатам которой будет принято решение.
Напомним, ранее сообщалось о том, что в Башкирии находка собаки привела к раскрытию преступления.