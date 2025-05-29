Подмосковные полицейские устанавливают обстоятельства ДТП с лосем

Полиция Подмосковья устанавливает обстоятельства ДТП в Наро-Фоминском округе на первом километре автодороги Наро-Фоминск-Бекасово. Об этом сообщили в телграм-канале ведомства вечером четверга.

Само ДТП случилось в 18:15. По предварительной информации, водитель 1996 года рождения за рулем автомобиля «Чанган» сбил лося на первом километре указанной автодороги. В полиции уточнили, что лось травмирован, а информация о ДТП была доведена до сотрудников охотничьего надзора, ветеринарной станции и местного егеря.

В ГАИ устанавливают обстоятельства ДТП, проводится проверка, по результатам которой будет принято решение.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Башкирии находка собаки привела к раскрытию преступления.