Водитель КамАЗа после ДТП с поездом под Волгоградом находится в коме

Согласно информации, полученной от правоохранителей органов, 29 июля водитель «КамАЗа» выехал на железнодорожные пути на запрещающий сигнал, в связи с чем произошло столкновение с пассажирским поездом «Казань – Адлер». Водителя экстренно доставили в больницу, его ввели в состояние искусственной комы.

Изначально после происшествия водитель попал в районную больницу города Котельниково. Затем было решено экстренно перевести мужчину в Волгоградскую больницу скорой медицинской помощи (БСМП) вертолетом санавиации. Сейчас Асламбек Усматов находится в тяжелом состоянии, а именно – в искусственной коме, как пишет Telegram-канал SHOT.

Также в результате происшествия пострадали пассажиры поезда, 19 из них до сих пор находятся в медицинских учреждениях. Остальные доехали до места назначения на других поездах. В РЖД полностью компенсируют стоимость поездки попавшего в аварию поезда «Казань – Адлер».