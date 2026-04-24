Водителей будут штрафовать за ложные срабатывания сигнализации в ночное время

Владельцам автомобилей грозит штраф в размере до пяти тысяч рублей, если сигнализация будет регулярно и без весомой причины срабатывать по ночам. Об этом в беседе с РИА Новости сообщил Андрей Моисеев — кандидат юридических наук, доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин Российского экономического университета имени Г.В. Плеханова.

Существует два подхода к определению меры наказания за подобные нарушения, отметил эксперт. Первый — опираться на региональные законы о соблюдении тишины, второй — применять статью 12.20 КоАП РФ, которая касается правил пользования звуковыми сигналами (ими разрешено пользоваться исключительно для предотвращения аварии).

«На мой взгляд, правильным будет применение регионального законодательства о тишине. Штраф для граждан до 5 тысяч рублей», — сказал Моисеев.

Специалист подчеркнул, что автомобильная сигнализация играет ключевую роль в предупреждении противоправных действий, которые нередко случаются именно в темное время суток. Однако при этом она способна причинять серьезные неудобства жителям окрестных домов.

«Юристы сходятся во мнении, что беспричинное и слишком частое срабатывание сигнализации может стать основанием для привлечения к ответственности. Если же основания для включения сигнализации были, то это не становится правонарушением», — заключил Моисеев.

