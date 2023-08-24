Водителей Подмосковья призвали быть внимательнее из-за увеличения числа транспорта на дорогах

В последние недели августа в Московской области традиционно растет количество автотранспорта на дорогах, потому что многие возвращаются домой из отпусков и с дач. В связи с этим в областном Минтрансе призвали водителей и других участников дорожного движения соблюдать осторожность.

В министерстве уточнили, что движение в конце августа — начале сентября может быть затруднено на Ярославском, Ленинградском, Дмитровском, Пятницком, Минском, Рублево-Успенском, Новорижском, Новорязанском, Волоколамском и Можайском шоссе, а также на съездах с МКАД. Водителям посоветовали не забывать пристегивать ремни безопасности, соблюдать скоростной режим и дистанцию, избегать резких маневров.

Велосипедистам и пешеходам рекомендуют надевать световозвращающие элементы в темное время суток и быть осторожными на парковках.