Водителей Подмосковья призвали соблюдать скоростной режим

В Подмосковье установилась хорошая погода, однако, автомобилистам все равно важно быть бдительными и соблюдать скоростной режим, чтобы не попасть в ДТП. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

В ведомстве призвали водителей снижать скорость в населенных пунктах. Это правило особенно касается участков дороги перед пешеходными переходами, потому что пешеходы там могут появиться внезапно. Кроме того, им посоветовали не совершать резких маневров и чаще смотреть в зеркала, потому что в области растет число мотоциклистов.

«При поломке или ДТП звоните в 112: выставите аварийный знак, покиньте транспортное средство и уйдите за пределы проезжей части — не оставайтесь в машине или рядом с ней, это может быть опасно», — добавили в сообщении.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что порядка 40 дорожных объектов строят в Подмосковье при поддержке президента.