Водителей Подмосковья проверят на трезвость

В предстоящие выходные дни сотрудники Госавтоинспекции по Московской области проведут целевые рейды, направленные на профилактику дорожно–транспортного травматизма, и будут проверять водителей на трезвость. Об этом сообщили в социальных сетях ведомства.

В своей работе инспекторы ДПС будут использовать метод «массовой проверки». В частности, они будут проверять максимальное количество водителей на конкретном участке дороги, а после — перемещаться в другие точки. Жителей региона призвали сообщать о случаях вождения в нетрезвом виде в полицию.

«По фактам совершения правонарушений (управление автотранспортом в состоянии опьянения, либо иных грубых нарушениях Правил дорожного движения), о неправомерных действиях сотрудников полиции вы можете обратиться по «телефону доверия» ГУ МВД России по Московской области 8 (495) 692-70-66», — добавили в сообщении.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что порядка 40 дорожных объектов строят в Подмосковье при поддержке президента.