Водители подвержены риску после любого визита к врачу с 2027 года

С 1 марта 2027 года вступает в силу закон, меняющий систему медицинского контроля водителей. Информация о заболеваниях, запрещающих управление транспортом, будет автоматически передаваться в ГИБДД после любого визита к врачу, будь то диспансеризация, обычный осмотр или лечение хронических заболеваний. Об этом сообщает « ФедералПресс » со ссылкой BFM.

Водителю направляется уведомление, после чего дается 30 дней на дополнительное обследование в лицензированной клинике. Если диагноз подтвердится и лечение не завершено, водительские права будут аннулированы. Все медучреждения, включая государственные и частные клиники, будут подключены к единой федеральной платформе Минздрава. Новый механизм направлен на повышение безопасности на дорогах, однако эксперты отмечают ряд рисков.

Список заболеваний, запрещающих вождение, обновлялся более десяти лет назад. Помимо эпилепсии, глаукомы и наркозависимости, он включает некоторые психические расстройства, такие как депрессии, биполярные и панические расстройства, фобии. По оценкам специалистов, около 15 млн россиян находятся в состоянии глубокой депрессии, что теоретически ставит под угрозу их водительские права.

Эксперты предупреждают о возможности роста коррупции в медучреждениях и органах власти, а также о том, что люди могут начать избегать визитов к врачам, опасаясь лишения прав, что приведет к ухудшению здоровья населения.

Реформа медицинского контроля не единственное изменение. С 1 сентября 2025 года ужесточилась процедура медицинского освидетельствования на состояние опьянения, расширен перечень запрещенных веществ и увеличены сроки лишения прав при отказе от тестов. Также выросли государственные пошлины за основные автомобильные процедуры, а перечень противопоказаний актуализирован по международной классификации болезней.

Ранее сообщалось, что подорожание массовых авто грозит из-за нового утильсбора с ноября 2025.