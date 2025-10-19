Водители рискуют лишиться прав: новые законы вступают в силу в 2027 году

С 2027 года в России изменится порядок медицинского контроля за состоянием здоровья водителей. Данные о диагнозах, несовместимых с управлением автомобилем, будут передаваться в ГАИ напрямую из медицинских учреждений после посещения врачей, а не только по итогам плановых осмотров. Об этом отмечает BFM со ссылкой на эксперта Глеба Виленского.

Если у водителя выявят заболевание, его удостоверение будет временно приостановлено. На прохождение лечения и предоставление медицинского подтверждения выздоровления дается один месяц, после чего права будут восстановлены.

Новый механизм реализуется через доступ медицинских комиссий к единой базе Минздрава, которая агрегирует информацию из всех поликлиник. При подозрении на опасное для вождения заболевание водителя направят на обследование, результаты которого передадут в МВД.

Перечень запрещающих заболеваний включает зависимости, депрессию, тревожность и биполярные расстройства, что может затронуть значительное число граждан. Эксперты указывают на риск того, что люди могут избегать обращения к врачам. Проблемным остается также вопрос диагностики пожилых водителей из-за опасений медиков получать жалобы.

