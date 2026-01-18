Водители в ярости: за час парковки в Петербурге теперь требуют больше 350 рублей

Резкий рост тарифов на платную парковку в Петербурге привел к парадоксальным финансовым результатам на фоне общего снижения транзакций. Согласно данным СПб ГКУ «Городской центр управления парковками», за ноябрь–декабрь 2025 года количество оплат парковки в городе сократилось на 29% в сравнении с аналогичным периодом 2024 года, составив 6,6 млн транзакций, пишет РБК .

Однако общая выручка продемонстрировала обратную динамику, увеличившись более чем на 60%. Доход бюджета от парковочного пространства за два месяца превысил 1,3 млрд руб. против 810 млн руб. годом ранее. Такой рост обеспечен переходом с 15 октября 2025 года на дифференцированную систему оплаты, при которой ставка достигает 360 руб. в час на самых загруженных улицах против прежних 100 руб.

В пресс-службе Центра управления парковками заявили, что снижение числа парковочных операций является ожидаемым эффектом от новой тарифной политики, направленной на разгрузку центральных районов. По новой схеме минимальная ставка в 100 руб. в час сохранена лишь для 14,6% парковочных зон. Отмечается, что тарифы являются фиксированными и не зависят от текущей загрузки в реальном времени.

Ранее врач Жарова сообщила о том, что контроль давления и сна помогает защититься от деменции.