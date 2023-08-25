Водителя, сбившего 11 жителей Калуги, арестовали на 2 месяца

Как сообщает интернет-издание «Ямал-Медиа» , зампрокурора Калужской области поддержал ходатайство о мере пресечения в отношении водителя.

Водитель, который стал причиной серьезного ДТП в Калуге, был арестован на два месяца. Судья поддержал ходатайство следственного органа, и мужчина останется под стражей до 23 октября.

Согласно полученным данным, в результате дорожно-транспортного происшествия пострадали 11 жителей Калуги, стоявших на автобусной остановке. Состояние пострадавших оценивается как стабильное, и даже наблюдается положительная динамика в выздоровлении.

Водитель находился под воздействием наркотиков в момент ДТП. Он признал свою вину в произошедшем, однако не факт употребления запрещенных веществ.