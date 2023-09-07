Водителям рассказали о текущей дорожной обстановке в Московской области

Сегодня вечером загруженность дорог в Подмосковье составляет шесть баллов, сообщили в областном Минтрансе.

Так, по данным министерства, основные затруднения дорожного движения наблюдаются на Дмитровском, Ильинском, Пятницком, Ленинградском, Щелковском, Каширском и Рублево-Успенском шоссе. Пробки также зафиксированы на трассах М-5 «Урал», М-7 «Волга» и М-9 «Балтия», добавили в ведомстве. Автовладельцев призвали соблюдать правила дорожного движения, не превышать скоростной режим и быть внимательными при движении рядом с местами притяжения пешеходов.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что в Московской области застраховали всех работников скорой помощи.