Водолаз Заимов: причиной гибели режиссера Бутусова стало мертвое волнение на море

По мнению Михаила Заимова, который является профессиональным водолазом и мастером подводной фотографии, причиной смерти театрального режиссёра Юрия Бутусова во время купания в Черном море у берегов болгарского города Созополь могло стать опасное волнение на воде, которое еще называют «мертвым».

Напомним, сегодня стало известно, что российский режиссер Юрий Бутусов погиб в возрасте 63 лет, утонув в море на одном из пляжей в Болгарии.

Опасность, которую представляет собой отбойное течение, также известное как мёртвое волнение, для купающихся людей, была подтверждена Заимовым. Он отметил, что встречные подводные течения могут помешать пловцу добраться до берега, что может привести к быстрой потере сил и даже к утоплению.

«На пляжах в районе Созополя в эти дни отмечается мертвое волнение. Как правило, спасатели вывешивают красные флаги и не разрешают отдыхающим заходить далеко в море», — рассказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что утонувшего режиссера Бутусова кремируют в Болгарии, а прах привезут в Петербург.