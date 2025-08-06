Военблогер Егор Гузенко опубликовал тревожное видео с автоматом

Егор Гузенко, известный как военный блогер Тринадцатый, разместил в своем телеграм-канале видеоролик, который, по его словам, может быть его последним появлением в Сети. На видео Гузенко демонстрирует автомат.

«За мной пришли, живым не сдамся», — заявляет он.

Блогер обратился к своим подписчикам, предупредив, что его исчезновение из Сети не должно их удивлять. По его словам, его местонахождение окружено вооруженными людьми, ведущими его поиски, однако ему удалось скрыться. Дополнительные детали инцидента Гузенко не сообщил.

Следует отметить, что Егор Гузенко — участник боевых действий в Донбассе. Ранее он скрывался в зоне конфликта, избегая преследования со стороны правоохранительных органов. Осенью 2024 года он был задержан в Новопавловске, Ставропольского края. В ноябре того же года блогер заключил контракт с Министерством обороны.

Ранее сообщалось, что военблогер Рожин высмеял «штурмующих» Красноармейск женщин и бойцов на костылях.