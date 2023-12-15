Военкомы задержали в Одессе 15-летних подростков

Сотрудники украинского военкомата провели рейд в одесском спортивном клубе «Синерджи Фитнесс», где ловили всех посетителей без исключения, в том числе и подростков 15-ти лет. Об этом сообщило украинское издание «Страна.ua» со ссылкой на городские социальные сети, опубликовавшие фотоматериал с места задержания.

В материале издания сообщается, что более 30 работников военкомата стояли снаружи зала, в то время, как еще 30 зашли внутрь заведения. Очевидцы рассказали, что они ловили всех посетителей мужского пола, запрашивая у них подтверждение возраста при помощи документа. Присутствовавшие видели, как сотрудниками были задержаны несколько подростков 15-ти лет.

По словам журналистов, подобный рейд по тренажерным залам и спортклубам является уже не первым в стране. Из-за этого украинцы начали массово передаривать имеющиеся абонементы.