Военкор Котенок сообщил, что подорвавшийся у Одессы сухогруз принадлежит Турции
В Сети выложили видео подрыва, вероятно, турецкого сухогруза на мине у Одессы
Фото: [Минобороны РФ]
Сухогруз столкнулся с морской миной недалеко от Одессы и начал тонуть. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua», которое также публикует видеоматериалы с места происшествия.
Судно сильно накренилось, в результате чего его корма ушла под воду.
На данный момент не установлены ни название судна, ни его принадлежность. Официальные представители властей пока не сделали никаких заявлений по этому поводу. Информация о возможных потерях и пострадавших также отсутствует.
В то же время, как пишет в своем Телеграм-канале российский военкор Юрий Котенок, по имеющимся у него данным, на мину напоролся у берегов Одессы турецкий сухогруз.
Котенок также публикует кадры происходящего на одесском рейде.
"Кадры, на которых хорошо видны морские мины, дрейфующие недалеко от побережья Одессы.Предположительно, на видео — турецкой сухогруз, который "познакомился" с одной из таких мин поближе", - приводится в публикации.