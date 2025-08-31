Военкор Котенок сообщил, что подорвавшийся у Одессы сухогруз принадлежит Турции

Сухогруз столкнулся с морской миной недалеко от Одессы и начал тонуть. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua», которое также публикует видеоматериалы с места происшествия.

Судно сильно накренилось, в результате чего его корма ушла под воду.

На данный момент не установлены ни название судна, ни его принадлежность. Официальные представители властей пока не сделали никаких заявлений по этому поводу. Информация о возможных потерях и пострадавших также отсутствует.

В то же время, как пишет в своем Телеграм-канале российский военкор Юрий Котенок, по имеющимся у него данным, на мину напоролся у берегов Одессы турецкий сухогруз.

Котенок также публикует кадры происходящего на одесском рейде.