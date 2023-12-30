Военкор Коц призвал ударить уже наконец по «набившим оскомину» командным центрам после атаки на Белгород

Россия просто обязана решительно ответить террористической Украине на сегодняшнюю атаку боевиков по центру Белгорода в момент, когда по городу спокойно гуляли мирные жители, призвал военный корреспондент Александр Коц.

Напомним, в районе 15 часов дня по мск украинские боевики обстреляли центр Белгорода, погибли семь человек, четверо детей, много пострадавших. При вражеской атаке несколько снарядов угодили в жилой сектор.

По состоянию на данное время в Белгороде зафиксированы не менее 10 случаев возгораний. За медицинской помощью обратились до полусотни человек.

Как считает Коц, целью российских войск должны стать уже давно «набившие оскомину» командные центры и те нелюди, что принимали варварское решение бомбить Белгород.

«Надо ли нам отвечать? Безусловно. Но точно не ударами по праздничным площадям с елками. С убийством собственных граждан Киев справляется и без нас. По кому отвечать? Ну тут напрашиваются и набившие оскомину центры принятия решений. И, что справедливее, по лицам, принимавшим это варварское решение», — написал Коц.

Военкор добавил, что киевский режим решил своими преступными действиями отыграться на мирных россиянах, что которые просто пришли в центр Белгорода посмотреть на новогоднюю елку.

Напомним, в настоящее время врачи скорых стараются как могут оперативно вывезти раненых с места ЧП. В тяжелых случаях пострадавших спасают прямо на улице под открытым небом, кому-то делают искусственное дыхание, другим перевязывают раны.