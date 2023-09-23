Военкор Руденко сообщил о взятии Клещеевки российскими войсками
Фото: [© РИА Новости / Константин Михальчевский]
Армия России взяла под свой полный контроль населенный пункт Клещеевка в Донецкой народной республике. Ранее за это село шли ожесточенные позиционные бои.
О взятии села российскими военными в соцсетях сообщил военный корреспондент Андрей Руденко. Журналист рассказал о множественных потерях ВСУ в боях за населенный пункт как в части личного состава, так и в боевой технике.
«Клещеевка НАША!» — написал военкор у себя в аккаунте.
Ранее врио главы ДНР Гагин сообщил, что ВСУ полностью провалили контрнаступление под Урожайным.