Военкор Руденко сообщил о взятии Клещеевки российскими войсками

Армия России взяла под свой полный контроль населенный пункт Клещеевка в Донецкой народной республике. Ранее за это село шли ожесточенные позиционные бои.

О взятии села российскими военными в соцсетях сообщил военный корреспондент Андрей Руденко. Журналист рассказал о множественных потерях ВСУ в боях за населенный пункт как в части личного состава, так и в боевой технике.

«Клещеевка НАША!» — написал военкор у себя в аккаунте.

Ранее врио главы ДНР Гагин сообщил, что ВСУ полностью провалили контрнаступление под Урожайным.