Военная станция ожила: сигнал «Страх Катет» взбудоражил сеть новым посланием от УВБ-76

Таинственная УВБ-76, известная как «Жужжалка», вышла в эфир с необычным сообщением. Сигнал зафиксировали 19 марта в 11.16, сообщает РИА Новости.

Загадочная радиостанция УВБ-76, которую в народе прозвали «Радиостанцией Судного дня», снова активизировалась. В четверг 19 марта в эфире прозвучал сигнал под названием «Страх Катет».

Сообщение было зафиксировано в 11 часов 16 минут по московскому времени. Информацию обнародовал Telegram-канал «УВБ-76 логи», специализирующийся на отслеживании активности этого таинственного объекта.

Сама радиостанция была создана еще в семидесятых годах прошлого века и относится к военным. В обычном режиме она транслирует лишь короткий монотонный жужжащий звук, за что и получила свое второе прозвище — «Жужжалка». Периодически в эфире звучат закодированные сообщения, смысл которых до сих пор вызывает множество споров среди исследователей.