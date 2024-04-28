«Военное дело»: российский боец взорвал гранату, чтобы не сдаваться в плен врагу в зоне СВО
Фото: [Медиасток.рф]
Как приводится в публикации, окруженный со всех сторон вражескими войсками россиянин взорвал гранату под бронежилетом. Перед своим судьбоносным и мужественным поступком боец помахал беспилотнику ВСУ, после чего сорвал чеку.
Российское Минобороны данную информацию пока никак не прокомментировало.
Специальная военная операция на Украине продолжается с 24 февраля 2022 года. Объявляя о ее начале, президент России Владимир Путин к главным целям отнес денацификацию и демилитаризацию соседнего государства, а также защиту мирного населения ДНР и ЛНР, который в последствии стали частью РФ вместе с Запорожской и Херсонской областями.
Напомним, британский эксперт Александр Меркурис заявил, что Харьков перестал существовать как экономический и промышленный центр. А зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев предложил ликвидировать украинских лидеров как террористов.