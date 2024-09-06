Военнослужащие Городского округа Пушкинский продолжают получать поддержку

Местные жители, волонтеры и власти округа делают все возможное для спасения жизней бойцов и скорейшего приближения Победы. Они помогают не только воинам, но и членам их семей.

Активное участие в этом деле принимает супруга одного из солдат, находящихся прямо сейчас на передовой. Елена Фролова руководит местным отделением Комитета семей воинов Отечества.

Недавно ей передали полсотни комплектов сухого душа и 55 плащей-пончо для защиты от тепловизоров. По словам женщины, они особенно полезны ночью при эвакуации раненых.

Также участники СВО совсем скоро получат санитайзеры, 10 радиостанций и еще 50 комплектов сухого душа для поддержания чистоты тела. Их передали настоятелю Александро-Невского храма Артемию Балакиреву.

Неоценимую помощь оказывают и прихожане храма в Красноармейске, создавая окопные свечи и маскировочные сети с самого начала боевых действий. Кроме того, они занимаются транспортировкой гуманитарных грузов.

Очень важно не оставаться в стороне. Глава Городского округа Пушкинский Максим Красноцветов написал об этом в телеграм-канале, призвав каждого внести свою лепту для помощи тем, кто стоит на защите Родины.