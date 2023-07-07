Военный эксперт призвал украинские власти обдумать риски при использовании кассетных бомб

Белл отметил, что кассетные боеприпасы применяются против противника в траншеях, но те снаряды, которые не взорвались в нужный момент, останутся в земле. По его словам, разминирование и очищение территорий от оставшихся бомб может занять несколько лет. Эксперт призвал власти Украины обдумать последствия, так как преимущество в боевых действиях сейчас за счет таких бомб может обернуться проблемой в будущем.

Отмечается, что кассетные боеприпасы были запрещены международной конвенцией, в том числе Украиной и США, но теперь Белый дом обсуждает возможность поставки кассетных боеприпасов Украине.