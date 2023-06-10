Военный юрист Тригнин перечислил плюсы призыва в военкомат по СМС

Санкт-петербургские военкоматы начали рассылать СМС-уведомления о необходимости явиться в военкомат. Военный адвокат Владимир Тригнин рассказал, имеет ли такое СМС-сообщение юридическую силу.Об этом сообщает Общественная Служба Новостей .

По его словам, на сегодняшний день официального порядка уведомления конкретно путем СМС-сообщения законодательно не предусмотрено, в связи с чем такое сообщение носит уведомительный характер.

Он добавил, что СМС-рассылка в Северной столице является личной инициативой военкоматов.

По мнению юриста, при введении в действие электронного Реестра повесток СМС-сообщения могут применяться для оповещения мобилизуемых граждан. Уведомления также станут поступать в личный кабинет на портале «Госуслуги» и на сайте ФНС. Призывникам они станут приходить на «Госуслуги».