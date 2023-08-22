Военный корреспондент показал, как работает российская авиаразведка

Стало известно, что Филипп Прокудин побывал на передовой. Также выяснилось, что военный корреспондент RT побеседовал с бойцами аэроразведки 5-й отдельной бригады имени Захарченко. По словам Прокудина, российская аэроразведка работает круглые сутки для того, чтоб понимать, где и как можно пройти. А до того, как выйдет группа, бойцы облетают с помощью БПЛА территорию. Это делается в целях минимизации потерь в случае наземных операций.

Качественная картинка позволяет увидеть практически все, даже противника, сидящего в укрытии. К слову, он может и не подозревать о том, что за ним следит дрон.