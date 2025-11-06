«Война на тротуарах». В России введут закон о движении электросамокатов: какие изменения ждут граждан?
Депутаты Госдумы разработали новые правила езды на электросамокатах
Фото: [istockphoto.com/Cunaplus_M.Faba]
В России готовится ужесточение регулирования средств индивидуальной мобильности (СИМ). Как сообщила замруководителя фракции «Новые люди» Сардана Авксентьева, партия разрабатывает законодательную инициативу, направленную на повышение безопасности и упорядочивание использования электросамокатов.
Ключевым предложением станет обязанность для девелоперов на этапе проектирования новых жилых районов закладывать строительство велодорожек, предназначенных также и для владельцев СИМ. По данных «Известий», соответствующий законопроект планируется внести в Госдуму в течение осенней сессии.
С инициативой солидарен сенатор Артем Шейкин, который указал на необходимость четкого разграничения зон для движения самокатов и пешеходов. По его мнению, эксплуатация СИМ на узких тротуарах должна быть под запретом, так как создает угрозу для людей.
