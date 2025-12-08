Война за чистоту: жители Красногорска борются с соседями, превращающими двор в птичий туалет

Во дворе жилого комплекса «Ильинские луга» разгорелся острый бытовой конфликт, связанный с неконтролируемой подкормкой голубей. Часть жителей возмущена антисанитарией и порчей имущества, вызванной массовым скоплением птиц, тогда как их соседи продолжают рассыпать корм в местах общего пользования. Юрист Дмитрий Сергеев в комментарии REGIONS пояснил, кто юридически более прав и реально ли наказать человека за помощь пернатым.

По словам красногорцев, голуби, привлеченные регулярной пищей, загрязняют помет на автомобилях, окнах и стенах подъездов, что создает не только неприятный запах, но и повышает риск распространения инфекций. Часть из них в соцсетях выразила непонимание и даже осуждение кормежки птиц.

Но, судя по оценки юриста, напрямую привлечь к ответственности человека за сам факт кормления голубей крайне сложно, поскольку прямого наказания за это действие в законах не предусмотрено. Голуби, в отличие от людей, не понимают требований гигиены и неизбежно используют места кормежки для справления нужды.

Однако, закон позволяет воздействовать на ситуацию через нарушение правил благоустройства. То есть, по словам Сергеева, если человек загрязняет дорожки и рассыпает пшено, то это могут расценить как административный проступок. Это значит, что сердобольных жителей могут оштрафовать.

Жителям, страдающим от последствий неконтролируемого прикорма, юрист дал практический совет по законному решению проблемы. Чтобы привлечь нарушителя к ответственности, достаточно:

Сообщить о нарушении: Позвонить по номеру 112.

Зафиксировать доказательства: Сделать фото- или видеосъемку, которая поможет сотрудникам полиции установить личность нарушителя, загрязняющего территорию кормом.

Сотрудники полиции, прибыв на место, могут составить протокол об административном правонарушении, что является законным рычагом для прекращения практики неконтролируемого кормления.

Пока же жители ЖК «Ильинские луга» призывают соседей к осознанности и надеются, что конфликт будет разрешен мирным путем и без применения штрафных санкций.

