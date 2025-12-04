«Угроза с небес»: ученые МГУ обнаружили смертельную опасность в голубином помете

Голубиный помет, который горожане часто считают просто досадной грязью, оказался источником серьезной биологической угрозы. Исследователи МГУ обнаружили в нем дрожжевые патогены из особого списка Всемирной организации здравоохранения. Об этом сообщает Lenta.ru.

Ученые факультета почвоведения МГУ проанализировали почти две сотни образцов птичьего помета. В фекалиях голубей они нашли пять из шести видов опаснейших дрожжей Candida, которые ВОЗ относит к критически важным патогенам. Эти микроорганизмы вызывают тяжелые грибковые инфекции, особенно опасные для детей и людей со слабым иммунитетом.

Исследование показало, что голуби — абсолютные лидеры по разнообразию вредоносной микрофлоры по сравнению с другими городскими птицами вроде воробьев или синиц. Опасность представляют не только свежие, но и высохшие экскременты, в которых патогены сохраняют активность. Специалисты настаивают: контакт с пометом нужно исключать, а после прогулок в парках или скверах, где много птиц, необходимо тщательно мыть руки. Это открытие меняет взгляд на обычных городских голубей, превращая их из символа мира в потенциальных переносчиков скрытой инфекции.

