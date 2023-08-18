Войска ВС РФ зачистили остатки ВСУ в Казачьих Лагерях

Русские военные смогли полностью зачистить левый берег Днепра в Херсонской области в районе Казачьих Лагерей. Об этом пишет РИА Новости , ссылаясь на данные собственного источника.

ВСУ были уничтожены российской группировкой «Днепр» – были ликвидированы остатки как наемников, так и самих боевиков. Теперь левый берег полностью контролируется россиянами.

На данный момент летчики патрулируют этот участок, а также пресекают попытки форсировать Днепр. При этом авиация ВС РФ бьет по точкам правого берега Днепра.