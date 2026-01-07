Вол, осел и Саломея: детальная экскурсия по редкой псковской иконе «Рождество Христово»
Псковский музей-заповедник представил редкую икону «Рождество Христово»
В праздник Рождества Христова Псковский государственный объединенный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник представил публике один из самых интересных экспонатов своей коллекции. В центре внимания оказалась уникальная икона «Рождество Христово», созданная псковскими мастерами в середине XV века и происходящая из древнего города Опочка.
Произведение выделяется необычайной подробностью и повествовательностью. Иконописец объединил на одной доске как канонические евангельские сцены, так и редкие сюжеты из апокрифических текстов. Зритель может увидеть луч Вифлеемской звезды, символического голубя Святого Духа, сцену Рождества в пещере с Младенцем, Девой Марией и животными — волом и ослом, олицетворяющими иудейский и языческий народы.
Композицию дополняют сцена омовения Младенца с повитухой Саломеей, шествие волхвов с дарами и сонмы ангелов. Особую ценность иконе придают редкие для древнерусской живописи подписи, поясняющие имена персонажей, включая волхвов, чьи имена даны в необычной, архаичной орфографии.
Как отмечают музейные эксперты, такая детализация и стремление к созданию развернутого «рассказа в красках» отражает особый замысел и псковскую иконописную традицию XV века, стремившуюся сделать священное событие максимально близким и понятным для верующих.
Увидеть эту редкую икону и другие выдающиеся образцы псковской иконописной школы можно в главном здании музея — знаменитых Поганкиных палатах, расположенных по адресу: улица Некрасова, 7.
