Находка негатива вскрыла детали облика храма, который невозможно увидеть сегодня

Музей-заповедник «Кижи» обрел уникальный исторический артефакт. В его фонды поступил редкий фотонегатив 1978 года, на котором запечатлен пейзаж с утраченным храмом Святого Николая Чудотворца, располагавшимся в селе Сенная Губа Медвежьегорского района. Автором снимка является Михаил Федоров (1931–2023).

Эта фотография представляет особую ценность, поскольку сам храм не сохранился до наших дней и пока существует лишь в планах реставраторов. Село Сенная Губа на Клименецком острове Онежского озера исторически имело два храмовых комплекса: летнюю Никольскую церковь и зимнюю, освященную в честь Тихвинской иконы Божией Матери, а также отдельно стоящую шатровую колокольню.

Каменная Никольская церковь, перестроенная в 1810 году, представляла собой внушительное сооружение высотой около 30 метров в виде деревянного восьмерика с пятью главами. Она служила важным навигационным ориентиром для судов, идущих по Кижским шхерам. Однако в конце 1930-х годов храм был закрыт, а позднее, уже будучи памятником регионального значения, использовался как склад. Трагическая судьба постигла его в августе 1989 года, когда пожар уничтожил все деревянные конструкции, оставив лишь кирпичные стены.

Восстановительные работы начались десятилетия спустя: в 2006 году был установлен поклонный крест, в 2016-м проведена частичная консервация, а летом 2025-го на колокольню вернули колокола. Новонайденный фотонегатив станет бесценным документом для планируемой полномасштабной реставрации, позволяя увидеть храм таким, каким он был до гибели.

