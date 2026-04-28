В Подмосковье от скользкости обработали около 4,6 тыс. км региональных дорог

В Подмосковье продолжаются мокрый снег и сильный ветер, за ночь специалисты Мосавтодора с помощью порядка 160 единиц спецтехники минувшей обработали от скользкости около 4,6 тыс. км региональной сети. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

«Из-за низкой температуры и обильных осадков сохраняется вероятность образования гололедицы. Дорожники мониторят погодные условия: на линии дежурят 290 единиц спецтехники, чтобы обеспечить безопасный проезд на региональных дорогах Подмосковья», – отметил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.

По его словам, особое внимание при обработке противогололедными материалами уделяется опасным участкам, к которым относятся повороты, съезды, эстакады, мосты. Специалисты также убрали более 740 упавших из-за сильного ветра и снега деревьев и устранили 13 подтоплений.

В ведомстве добавили, что во вторник, 28 апреля, в регионе сохранятся снег и мокрый снег, а также сильный ветер. Участников движения призвали по возможности отказаться от поездок на личном транспорте. В случае сложной ситуации на дороге важно позвонить по номеру 112.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о работе коммунальщиков в период непогоды.