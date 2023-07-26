Волгоградская школьница на электросамокате сбила восьмилетнего ребенка

Как сообщает «Газета.ру» , виновница ДТП испытывает сильные эмоции и плачет. Она извиняется и говорит, что наехала на ребенка совершенно случайно.

В Волгограде 25 июля на улице Чуйкова произошла авария, в которой 15-летняя школьница на электросамокате сбила восьмилетнюю девочку. В результате происшествия пострадавшего ребенка доставили в больницу для оказания медицинской помощи. Подробности о ее травмах и состоянии неизвестны, так как официальная информация пока не сообщалась.

Видео инцидента было опубликовано в социальных сетях, что привлекло внимание общественности к данному происшествию. Родственники пострадавшей обвиняют подростка в том, что она выбила девочке зубы. Согласно видеозаписи, на которой видна ситуация после ДТП, женщина, возможно одна из родственников, ведет себя грубо и хватает подростка за руки.