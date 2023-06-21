Волочкова начала публичные разборки со своей дочерью за то, что та не пригласила ее на выпускной

Звезда решила, что между ними есть некая конкуренция. Мама уверена, что Ариадна боится успеха известной балерины, который затмит ее на празднике. Об этом сообщает портал «Дни.ру»

Наследница российской балерины сообщила матери, что не хочет видеть ее на своем торжестве. Танцовщица уверена, что это из-за зависти ее кровиночки к успеху родительницы. По причине этого публика, наблюдавшая за скандалом, посоветовала Волочковой поговорить с дочерью, а не осуждать у всех на глазах.

Свои заявления с долей затаившейся обиды балерина опубликовала в блоге под фотографией в красивом белом платье. Но вместо лестных комментариев той, кто на ней изображен, подписчики выразили сочувствие Ариадне, дочери Волочковой.