Такая позиция отражает его точку зрения в сложившейся ситуации. О ней подробно написали в RT .

Вячеслав Володин, занимая должность председателя Госдумы Российской Федерации, решил высказать в своих социальных сетях собственную позицию, касающуюся закупок США вооружения для Тайваня.

Он заявил, что Организация Объединенных Наций (ООН) обязана осудить этот шаг, а также действия Байдена, которые нельзя назвать никак иначе, чем провокационными. Володин также отметил, что покупка оружия будет осуществлена на средства, которые выделены Украине.

К слову, он подчеркивает, что если ООН не может сейчас предотвратить данный конфликт, то смысла в продолжении существования этой организации довольно мало.

Ранее сообщалось, что Байден планирует запросить финансирование для Тайваня в рамках дополнительного бюджета для Украины.