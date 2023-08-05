Володин уверен, что Байден отвлекает от проблем Америки через конфликт вокруг Тайваня
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Как сообщает RT, председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин высказал свою позицию относительно конфликта вокруг Тайваня.
Володин считает, что президент США Джо Байден использует этот конфликт для отвлечения внимания от внутренних проблем, с которыми сталкиваются Соединенные Штаты. Об этом он написал в своих социальных сетях.
Володин также утверждает, что США в прошлом разжигали войны в различных странах, включая Югославию, Афганистан, Ирак, Ливию, Сирию и Украину. Он указывает на это для обоснования своего мнения в отношении действий США в международной политике.
Ранее СМИ сообщали о планах Джо Байдена запросить финансирование для Тайваня в рамках дополнительного бюджета для Украины.