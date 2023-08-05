Володин уверен, что Байден отвлекает от проблем Америки через конфликт вокруг Тайваня

Как сообщает RT , председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин высказал свою позицию относительно конфликта вокруг Тайваня.

Володин считает, что президент США Джо Байден использует этот конфликт для отвлечения внимания от внутренних проблем, с которыми сталкиваются Соединенные Штаты. Об этом он написал в своих социальных сетях.

Володин также утверждает, что США в прошлом разжигали войны в различных странах, включая Югославию, Афганистан, Ирак, Ливию, Сирию и Украину. Он указывает на это для обоснования своего мнения в отношении действий США в международной политике.

Ранее СМИ сообщали о планах Джо Байдена запросить финансирование для Тайваня в рамках дополнительного бюджета для Украины.